Papa Leone | tanti si sentono sbagliati ma Gesù non scarta nessuno Dolore per gli attacchi in Niger

Papa Leone ha parlato questa mattina a Roma, sottolineando che molti si sentono sbagliati, ma Gesù non scarta nessuno. Ha espresso il suo dolore per gli attacchi in Nigeria e ha promesso di pregare per le vittime. La sua voce è stata chiara: nessuno deve sentirsi solo di fronte alla violenza.

Roma, 8 febbraio 2026 – Papa Leone ha espresso profondo dolore per gli attacchi in Nigeria, assicurando la sua vicinanza alle vittime della violenza e del terrorismo. Il Pontefice ha inoltre sottolineato l’importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà e di accogliere tutti, ricordando che Gesù non scarta mai nessuno. Confermata, intanto, la rinuncia a un viaggio negli Stati Uniti nel 2026. L’Angelus di oggi, recitato in Piazza San Pietro, è stato l’occasione per un messaggio di speranza e di vicinanza a coloro che si sentono “da buttare”, ricordando che la luce di ognuno può essere riaccesa attraverso gesti di apertura e di attenzione verso gli altri.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante l’incontro con i dipendenti della Floreria e dell’Ufficio Edilizia, il Papa ha parlato di come molte persone si sentano sbagliate, ma ha ricordato che Gesù non scarta nessuno.

