Ucciso per errore a 20 anni i funerali di Fabio Ascione | Figlio mio non ti vedrò più

Oggi si sono svolti i funerali di Fabio Ascione, il giovane di 20 anni ucciso accidentalmente a Ponticelli mentre tornava a casa. La bara bianca è stata portata nella chiesa di San Pietro e Paolo alle 10 del mattino. La morte di Fabio è avvenuta a causa di colpi d’arma da fuoco e ha suscitato molta commozione tra i presenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e conoscenti del ragazzo.