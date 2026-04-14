Ucciso per errore a 20 anni i funerali di Fabio Ascione | Figlio mio non ti vedrò più
Oggi si sono svolti i funerali di Fabio Ascione, il giovane di 20 anni ucciso accidentalmente a Ponticelli mentre tornava a casa. La bara bianca è stata portata nella chiesa di San Pietro e Paolo alle 10 del mattino. La morte di Fabio è avvenuta a causa di colpi d’arma da fuoco e ha suscitato molta commozione tra i presenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e conoscenti del ragazzo.
La bara bianca di Fabio Ascione, il 20enne ucciso a colpi d'arma da fuoco a Ponticelli, mentre rientrava a casa, è arrivata nella Chiesa di San Pietro e Paolo alle 10.05. Ad officiare le esequie il Cardinale di Napoli, don Mimmo Battaglia, che si è avvicinato ad accarezzare la bara del ragazzo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Ponticelli, svolta nell'omicidio di Fabio Ascione: fermati due giovani, oggi i funerali x.com
Svolta nelle indagini sull’omicidio di Fabio Ascione, fermati due giovani, accuse aggravate dalla camorra - facebook.com facebook