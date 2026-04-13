Fabio Ascione concessi i funerali in chiesa | fatale un colpo partito per errore

Sono state concesse le esequie in chiesa per Fabio Ascione, il giovane di 20 anni morto il 7 aprile in un episodio accaduto tra via Carlo Miranda e le cosiddette “Case di Topolino”. Secondo le prime ricostruzioni, la sua morte potrebbe essere stata causata da un colpo partito accidentalmente. La vicenda è ancora al centro delle indagini e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli ufficiali.

Potrebbe essere stato un tragico errore a costare la vita a Fabio Ascione, il 20enne ucciso il 7 aprile tra via Carlo Miranda e le cosiddette “Case di Topolino”. Gli investigatori seguono con attenzione la pista dell’omicidio colposo con aggravante mafiosa, mentre resta ancora aperta l’ipotesi della sparatoria tra gruppi rivali. Nel mirino degli inquirenti ci sarebbe un giovanissimo, minorenne o appena maggiorenne, che avrebbe fatto partire accidentalmente il colpo di pistola risultato fatale. Il proiettile, secondo una delle ricostruzioni, potrebbe aver rimbalzato contro un palo prima di colpire la vittima al torace. Le indagini, coordinate dalla Procura, stanno però incontrando forti difficoltà a causa di un clima di omertà diffusa.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Fabio Ascione, concessi i funerali in chiesa: fatale un colpo partito per errore Fabio Ascione ammazzato a Ponticelli, funerali in chiesa con il Cardinale Battaglia ma senza corteoFunerali in chiesa senza corteo per Fabio Ascione, 20 anni, incensurato, ucciso a Ponticelli il 7 aprile scorso. Fabio Ascione potrebbe essere stato ucciso per erroreNel mirino degli investigatori c'è un gruppo di giovanissimi, alcuni appena maggiorenni.