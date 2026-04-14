Personal trainer ucciso per strada | colpi di pistola mentre era a spasso con il cane

Un uomo di 42 anni è stato colpito da diversi proiettili mentre passeggiava con il suo cane in via Caracciolo, nei pressi dello stadio di Foggia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. La vittima, un personal trainer, è deceduta sul luogo dell’aggressione. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dei fatti.

Si torna ad uccidere a Foggia. Un uomo di 42 anni è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco in via Caracciolo, vicino lo stadio. Si tratta, secondo quanto si apprende, di Annibale.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Personal trainer ucciso per strada: colpi di pistola mentre era a spasso con il cane Foggia, personal trainer ucciso sotto casa: Annibale “Dino” Carta freddato mentre portava il cane a spassoOmicidio in via Caracciolo: cosa è successo davvero Gli spari, un uomo sull’asfalto e la tragedia in pochi istanti nella tarda serata di lunedì 13... Uomo ucciso in Italia, agguato a colpi di pistola in strada: vittima un personal trainerUn omicidio a Foggia scuote la serata di lunedì 13 aprile, dove un uomo è stato freddato in strada con diversi colpi d’arma da fuoco. Argomenti più discussi: Omicidio a Foggia, ucciso un personal trainer a pochi passi dallo stadio; Foggia, uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco; Annibale Carta, il personal trainer ucciso a colpi di pistola: l'agguato mentre portava a spasso il cane; Foggia, uomo ucciso per strada con colpi d'arma da fuoco: aveva 42 anni ed era un personal trainer. Omicidio a Foggia: in via Caracciolo, zona stadio, il 42enne Annibale (detto Dino) Carta è stato ucciso con colpi di arma da fuoco. La vittima è un personal trainer, incensurato. E’ stato attinto da almeno quattro colpi di pistola mentre portava il cane a spasso. - facebook.com facebook