L' omicidio di Laura Papadia | uccise la moglie perché non voleva un figlio marito a giudizio

Nicola Gianluca Romita va a giudizio per l’omicidio della moglie, Laura Papadia. Il marito è stato rinviato davanti alla Corte d’assise di Terni con l’accusa di omicidio volontario. La decisione arriva dopo l’udienza preliminare al Tribunale di Spoleto, dove i magistrati hanno deciso di portare il caso in aula.

Nicola Gianluca Romita, l’uomo accusato di avere ucciso la donna palermitana, nega di ricordare la mattina del delitto: la difesa invoca l’incapacità mentale Rinvio a giudizio davanti alla Corte d’assise di Terni con l’accusa di omicidio volontario. È quanto ha stabilito il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale penale di Spoleto nei confronti di Nicola Gianluca Romita. L’uomo, presente in aula, ha ammesso di aver strangolato la moglie, ma di aver vissuto come in un “buco nero” e di ricordare molto poco di quella mattina del 26 marzo in cui avrebbe ucciso la moglie Laura Papadia. Nicola Gianluca Romita, 48 anni, ha reso spontanee dichiarazioni nell’aula del tribunale di Spoleto, dove è imputato per il femminicidio di sua moglie, delitto avvenuto nell’appartamento di via Porta Fuga.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Corte d’assise di Terni ha deciso di rinviare a giudizio Nicola Gianluca Romita, accusato di aver ucciso la moglie.

Il 10 febbraio si terrà l’udienza preliminare a Spoleto, in cui Nicola Gianluca Romita è accusato di omicidio volontario della moglie Laura Papadia, originaria di Palermo.

