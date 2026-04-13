Ergastolo al marito di Laura Papadia Il padre | Giusto ma non la riavrò indietro

Un uomo è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Terni in relazione alla morte di Laura Papadia. La sentenza è arrivata dopo un procedimento giudiziario durato diverse settimane, durante le quali sono state ascoltate testimonianze e analizzati vari elementi probatori. Il padre della vittima ha commentato la decisione, affermando che la pena è giusta, anche se non potrà mai riavere indietro la propria figlia.

Terni, 13 aprile 2026 – Ergastolo: questa la pena inflitta dalla Corte d'Assise di Terni all'agente di commercio 48enne Nicola Gianluca Romita, accusato del femminicidio della moglie, la trentaseienne Laura Papadia, avvenuto il 26 marzo del 2025 in casa a Spoleto, dove la donna venne trovata strangolata. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacagiacomo-bongiorni-morto-massa-gnzkhl8i L'uomo era accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale. La sentenza di primo grado è stata emessa dalla Corte presieduta da Simona Tordelli (giudice a latere Biancamaria Bertan). Nella precedente udienza l'accusa, rappresentata dal pm della procura di Spoleto Alessandro Tana, aveva chiesto per lui una condanna a 30 anni di reclusione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ergastolo al marito di Laura Papadia. Il padre: “Giusto, ma non la riavrò indietro” Il femminicidio della palermitana Laura Papadia, il marito condannato all'ergastoloSono passati 383 giorni da quando polizia e carabinieri trovarono il corpo senza vita della 37enne palermitana Laura Papadia a terra nella camera... Femminicidio di Laura Papadia. Il marito rinviato a giudizioRinviato a giudizio per il femminicidio di Laura Papadia, il marito Gianluca Romita dovrà rispondere del reato di omicidio volontario.