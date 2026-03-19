È iniziato il processo a Firenze contro Vasile Frumuzache, il vigilante romeno di 33 anni, accusato di aver ucciso due escort. Le vittime sono Maria Denisa Paun, di 30 anni, uccisa a Montecatini Terme nell’agosto del 2024, e Ana Maria Andrei, di 27 anni, uccisa a Prato nel maggio del 2025. Il procedimento si svolge nell’aula bunker della città.

L’imputato è arrivato poco prima delle 10 nell’aula bunker di Santa Verdiana a Firenze per essere interrogato di fronte alla Corte d’Assise. Prima di lui, sono stati ascoltati due testimoni di parte civile, il fratello e la sorella di Ana Maria Andrei. Presente tra il pubblico anche la madre di Denisa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Escort uccise a Prato e Pistoia: processo nell’aula bunker per il presunto assassino

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