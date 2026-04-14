Iniziato il processo per il triestino che uccise e nascose nell' armadio il padrone di casa

È iniziato il procedimento legale nei confronti del triestino accusato di aver ucciso e nascosto nel suo armadio il padrone di casa. Il delitto ha suscitato grande scalpore nel comune di Limena, dove il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella sua abitazione il 5 marzo 2025. Ora, si svolgono le udienze per stabilire le responsabilità dell'imputato.

Il delitto scosse l'intero comune di Limena. Ora è tempo di processo. Il 5 marzo 2025 era stato rinvenuto nella sua abitazione il corpo senza vita di Franco Bernardo Bergamin. A dare l'allarme nell'occasione erano stati i parenti dell'anziano ottantenne che non avevano avuto più notizie del.🔗 Leggi su Triesteprima.it Escort uccise a Prato e Pistoia: processo nell’aula bunker per il presunto assassinoL’imputato è arrivato poco prima delle 10 nell’aula bunker di Santa Verdiana a Firenze per essere interrogato di fronte alla Corte d’Assise. Il cane dei carabinieri fiuta la droga nell’armadio di casa: trovato mezzo chilo di hashishLa perquisizione nell’abitazione di un 52enne di Nettuno che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Nascondeva...