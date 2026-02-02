Violenza sessuale online su minori | 2 arresti indagini nel Bresciano

La procura di Milano ha arrestato due uomini e indagato altri quattro per aver commesso violenze sessuali online su minori. Le indagini, condotte nel Bresciano, hanno portato all’identificazione di sei persone tra i 31 e i 57 anni coinvolte in questo giro di abusi a distanza.

Violenza sessuale online “a distanza” su minori: questa l’accusa mossa dalla procura di Milano nei confronti di sei persone di età compresa tra i 31 e i 57 anni. Per due uomini – un 47enne e un 31enne residenti a Trento e Reggio Calabria – sono scattate le manette per detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico. Blitz e perquisizioni sono state eseguite anche a carico degli altri quattro indagati: tra loro anche un uomo residente nel Bresciano (gli altri abitano a Roma, Latina e Milano). Nel corso delle operazioni, condotte dalla polizia di stato, è stato rinvenuto – e sequestrato – materiale informatico ritenuto di “rilevante interesse investigativo”.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

