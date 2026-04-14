Un attore dello show ispirato ai videogiochi ha comunicato di non partecipare più alla serie, suscitando reazioni negative tra i fan. La notizia ha colpito gli appassionati, che si sono mostrati delusi dall’assenza di uno dei membri più amati del cast. La decisione è stata annunciata senza indicare motivazioni ufficiali, lasciando spazio a diverse interpretazioni tra gli spettatori. La produzione non ha ancora commentato pubblicamente la situazione.

Uno degli interpreti dello show tratto dai popolari videogiochi ha annunciato a sorpresa la propria assenza dai prossimi episodi. I fan della serie Twisted Metal hanno reagito in modo negativo all'annuncio che un membro del cast non tornerà negli episodi della stagione 3. Il progetto tratto dal franchise targato Sony Interactive Entertainment ha ottenuto il rinnovo per nuove puntate a novembre e l'update condiviso online nelle ultime ore ha suscitato non poche reazioni. Non proseguite con la lettura se non volete! L'annuncio dell'assenza nel cast della stagione 3 Il cast di Twisted Metal, show creato da Rhett Reese, Paul Wernick e Michael Jonathan, è guidato da Anthony Mackie e composto anche da Stephanie Beatriz, Joe Seanoa, Will Arnett, .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Twisted Metal 3: un amato membro del cast non tornerà e i fan reagiscono in modo negativo

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