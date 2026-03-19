L’attore Nathan Fillion ha spiegato che il ritorno di Firefly in versione animata è stato possibile solo attraverso questa formula, poiché rappresentava l’unico modo per riunire nuovamente il cast originale. Nel corso di un’intervista, ha condiviso come la decisione sia stata presa per riportare le avventure spaziali sul piccolo schermo, senza ulteriori dettagli sulle dinamiche del progetto.

Il protagonista dello show sci-fi ha parlato del modo in cui è stato deciso di riportare le avventure spaziali sul piccolo schermo. L'universo di Firefly sembra destinato a tornare sugli schermi con una serie animata e Nathan Fillion e Alan Tudyk, intervistati da Deadline, hanno parlato del nuovo progetto. Lo show potrà contare sul ritorno degli interpreti dello show originale che saranno impegnati come doppiatori. Come è nata l'idea di riportare Firefly sugli schermi Nathan Fillion sarà impegnato anche in veste di produttore delle nuove puntate tramite la sua Collision33, in collaborazione con 20th Television Animation e il team composto da Marc Guggenheim e Tara Butters, che saranno al lavoro come showrunner. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Firefly, Nathan Fillion svela perché tornerà in versione animata: "Era l'unico modo per far tornare il cast"

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