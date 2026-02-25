La top 5 di Sanremo 2026 sorprende i fan | chi è fuori lascia tutti a bocca aperta i cantanti reagiscono

Da screenworld.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
la top 5 di sanremo 2026 sorprende i fan chi 232 fuori lascia tutti a bocca aperta i cantanti reagiscono
© Screenworld.it - La top 5 di Sanremo 2026 sorprende i fan: chi è fuori lascia tutti a bocca aperta (i cantanti reagiscono)

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha regalato al pubblico un mix di emozioni, sorprese e dibattiti tra i fan. I 30 cantanti in gara si sono esibiti sul palco dell’Ariston, offrendo al pubblico e alla giuria della sala stampa, Tv e Web un assaggio della varietà musicale di quest’anno. Al termine delle votazioni, Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman hanno annunciato la top 5 della serata, in ordine casuale, generando curiosità e qualche polemica tra gli appassionati. Alcuni nomi erano attesi, altri meno, ma tutti hanno contribuito a rendere la prima serata un momento di spettacolo intenso e discusso. Tra i commenti più divertenti, spicca quello di Sal Da Vinci, che ha reagito con ironia alla sua assenza dalla cinquina, confermando che per lui l’importante è cantare e divertirsi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Leggi anche:
SANREMO 2026: LA PRIMA FOTO DELLA SCENOGRAFIA LASCIA A BOCCA APERTA
Sinner spiazza tutti, la reazione improvvisa lascia a bocca aperta

Temi più discussi: Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini; Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga; Classifica Sanremo 2026 prima serata, in top 5 Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo, ecco la Top 5 della prima serata per Sala Stampa, Tv e Web.

la top 5 diLa classifica di Sanremo 2026 dopo la prima serata: la top 5 in ordine casualeEcco quali sono le prime cinque posizioni della classifica di Sanremo 2026 al termine della prima serata. I 30 cantanti in gara si sono esibiti e sono stati votati dalla giuria della sala stampa, tv e ... corriere.it

la top 5 diLa classifica Top 5 della prima serata di Sanremo 2026 (in ordine casuale)Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Marco Masini. Questi i Top 5 della classifica provvisoria. superguidatv.it