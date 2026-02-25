La top 5 di Sanremo 2026 sorprende i fan | chi è fuori lascia tutti a bocca aperta i cantanti reagiscono

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha regalato al pubblico un mix di emozioni, sorprese e dibattiti tra i fan. I 30 cantanti in gara si sono esibiti sul palco dell’Ariston, offrendo al pubblico e alla giuria della sala stampa, Tv e Web un assaggio della varietà musicale di quest’anno. Al termine delle votazioni, Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman hanno annunciato la top 5 della serata, in ordine casuale, generando curiosità e qualche polemica tra gli appassionati. Alcuni nomi erano attesi, altri meno, ma tutti hanno contribuito a rendere la prima serata un momento di spettacolo intenso e discusso. Tra i commenti più divertenti, spicca quello di Sal Da Vinci, che ha reagito con ironia alla sua assenza dalla cinquina, confermando che per lui l’importante è cantare e divertirsi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Leggi anche:

SANREMO 2026: LA PRIMA FOTO DELLA SCENOGRAFIA LASCIA A BOCCA APERTA

Sinner spiazza tutti, la reazione improvvisa lascia a bocca aperta

Temi più discussi: Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini; Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga; Classifica Sanremo 2026 prima serata, in top 5 Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo, ecco la Top 5 della prima serata per Sala Stampa, Tv e Web.

La classifica di Sanremo 2026 dopo la prima serata: la top 5 in ordine casualeEcco quali sono le prime cinque posizioni della classifica di Sanremo 2026 al termine della prima serata. I 30 cantanti in gara si sono esibiti e sono stati votati dalla giuria della sala stampa, tv e ... corriere.it

La classifica Top 5 della prima serata di Sanremo 2026 (in ordine casuale)Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Marco Masini. Questi i Top 5 della classifica provvisoria. superguidatv.it

Serata speciale al Paradiso delle Signore: Sanremo e tensioni nascoste Nella puntata del 26 febbraio, le protagoniste si preparano a guardare il Festival di Sanremo tutte insieme, in un clima di allegria e amicizia. Cesare sorprende Irene con un regalo molt - facebook.com facebook

Il brano di Ermal Meta per il Festival di Sanremo non è la classica ballata che ci si aspetta da un testo così doloroso. È un pezzo dal ritmo sostenuto, dove sonorità latine si intrecciano a richiami balcanici. Una scelta che sorprende. E che rende il messaggio an x.com