La terza stagione della serie ispirata al celebre videogioco ha suscitato reazioni forti tra i fan a causa dell’assenza di uno dei personaggi più amati. Sul set si sono verificati momenti di tensione, mentre sui social è esplosa una rivolta di appassionati che chiedono spiegazioni. La decisione di escludere un volto iconico ha generato discussioni, con commenti che esprimono delusione e disappunto.

L'assenza di un volto iconico nel cast della terza stagione della serie tratta dal celebre franchise videoludico di Sony Interactive Entertainment ha scatenato una tempesta di critiche tra i fan. Mike Mitchell, l'attore che ha prestato il volto al personaggio di Stu, ha confermato durante un intervento nel podcast Doughboys che non farà parte delle nuove puntate, una decisione che sembra derivare da una combinazione di fattori economici e scelte creative. La produzione del progetto, che ha già o .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Twisted Metal 3: caos sul set e rivolta dei fan per l’addio a Stu

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