L'allenatore della Lazio ha commentato il risultato della partita contro la Fiorentina, definendo il gol decisivo fortuito e ritenendo eccessiva la sconfitta della sua squadra. Ha inoltre riferito che, prima del gol, i suoi giocatori avevano controllato il gioco e mantenuto il possesso palla. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato insoddisfatti i tifosi biancocelesti, mentre le parole dell’allenatore si sono concentrate sulla casualità del gol e sulla prestazione complessiva della squadra.

2026-04-13 23:42:00 Arrivano conferme da Tuttosport: FIRENZE – “ Il gol è stato fortuito. Fino a quel momento la partita era completamente in mano a noi, come gestione e come palleggio. Noi abbiamo la responsabilità di aver concesso qualche ripartenza di troppo a campo aperto, però la partita l’abbiamo fatta sempre noi. La sconfitta, sinceramente, mi sembrava un po’ eccessiva per quello che si è visto in campo “. Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri commenta il ko rimediato dalla Fiorentina al Franchi: “ Ci sono sei squadre sole che hanno perso meno di noi in questo campionato. Non siamo certamente i primi, questo è chiaro “.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Sarri: “Gol Fiorentina fortuito e sconfitta Lazio eccessiva. Stagione devastante e per il futuro…”

Fiorentina, Vanoli: “Salvezza? Abbiamo messo un altro mattone”. Sarri: “Sconfitta eccessiva”FIRENZE – “La salvezza non è ancora matematica ma con questa vittoria abbiamo messo un altro mattone”.

Sarri amareggiato: dominio totale e gol fortuito a FirenzeIl campo del Franchi ha restituito un’immagine amara per la squadra di Maurizio Sarri, che deve fare i conti con una sconfitta contro la Fiorentina...

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