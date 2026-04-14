Dopo la vittoria contro la Lazio, l'allenatore ha dichiarato che, sebbene la salvezza non sia ancora certa, con questa vittoria si è fatto un passo importante. La squadra aveva già ottenuto un risultato positivo nella precedente trasferta a Verona. L'allenatore ha sottolineato l'importanza di questi tre punti. L'allenatore della Lazio ha invece commentato che la sconfitta è risultata eccessiva rispetto all'andamento della partita.

FIRENZE – “La salvezza non è ancora matematica ma con questa vittoria abbiamo messo un altro mattone”. Paolo Vanoli si tiene stretti i tre punti conquistati contro la Lazio, un altro successo dopo quello ottenuto una settimana fa a Verona nello scontro diretto. Continua quindi la striscia positiva per la squadra viola e la classifica comincia a far sorridere dopo i tormenti e le paure dei mesi scorsi. “Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi, sono contento, è stata una partita di sofferenza però non è facile quando hai tante defezioni. Vero che la Fiorentina merita altri palcoscenici, però quando sono arrivato qui la squadra aveva quattro punti, ho sentito la responsabilità.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Salvezza? Abbiamo messo un altro mattone”. Sarri: “Sconfitta eccessiva”

Fiorentina-Lazio: Vanoli affronta Sarri per la fuga salvezza, probabili formazioni e tvFirenze 12 aprile 2026 – Erano decisamente diverse le aspettative per entrambe a inizio stagione, ma oggi la realtà racconta di una stagione di Serie...

Calcio, Como-Fiorentina 1-2: colpo salvezza di VanoliUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.

Argomenti più discussi: Vanoli dopo Fiorentina-Lazio: Complimenti ai ragazzi, il lavoro non è finito. Con il Palace proviamo a sognare; Vanoli dopo Crystal Palace-Fiorentina: Ottimo l'approccio, poi gli episodi ci condannano; Verona-Fiorentina 0-1, Fagioli gol. Scatto salvezza dei viola; Vanoli: Rispondo così sui rientri di Kean, Parisi e Brescianini! Come ho visto Harrison, Rugani e Solomon….

Vanoli: "Fiorentina, nessuna si era mai salvata. Paratici prezioso, ora proviamo l'impresa in Conference" - facebook.com facebook

#Fiorentina-Lazio diretta Serie A: i viola si avvicinano alla salvezza x.com