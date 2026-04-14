Sarri amareggiato | dominio totale e gol fortuito a Firenze

La squadra di Maurizio Sarri è uscita sconfitta dal match giocato al Franchi contro la Fiorentina. Durante la partita, il team ha dominato il gioco, ma ha subito un gol fortuito che ha deciso l’esito dell’incontro. La sconfitta si presenta come una risultato insolitamente pesante rispetto alle prestazioni in campo, lasciando un senso di amarezza tra i tifosi e lo staff.

Il campo del Franchi ha restituito un’immagine amara per la squadra di Maurizio Sarri, che deve fare i conti con una sconfitta contro la Fiorentina che appare sproporzionata rispetto al rendimento mostrato durante l’incontro. Il tecnico ha analizzato -partita evidenziando come la rete avversaria sia arrivata in modo fortuito, proprio quando la gestione della gara e il possesso palla sembravano essere pienamente sotto il controllo della sua formazione. L’analisi tattica di Sarri tra dominio e fatalità. Durante il confronto disputato a Firenze, il controllo del gioco è stato per lunghi tratti prerogativa dei ragazzi guidati da Sarri. Secondo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarri amareggiato: dominio totale e gol fortuito a Firenze Corriere dello Sport: “McTominay, l’uomo copertina: gol lampo, dominio totale e Napoli in scia al Milan”Corriere dello Sport: “McTominay, l’uomo copertina: gol lampo, dominio totale e Napoli in scia al Milan”"> Scott McTominay si prende ancora una volta... Atletico Lucca travolge Avenza: 3-1 e dominio totaleSabato 14 marzo 2026, allo stadio Henderson di Lucca, l’Atletico Lucca ha battuto la San Marco Avenza per 3-1 nel campionato Juniores Regionali.