Tuttosport | Juve-Spalletti rinnovo fino al 2028 | Lobotka è il primo obiettivo

La Juventus ha deciso di rinnovare il contratto con l’allenatore fino al 2028, secondo quanto riporta Tuttosport. La società sta puntando anche a rafforzare l’organico e avrebbe come primo obiettivo il centrocampista di una squadra rivale. La trattativa tra le parti prosegue e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. La decisione di prolungare il rapporto con l’allenatore rappresenta un segnale chiaro per il futuro del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un segnale forte, chiarissimo. La Juventus ha deciso di blindare Luciano Spalletti, anticipando i tempi e trasformando un’opzione in una scelta definitiva. Come racconta Tuttosport, il club bianconero ha messo sul tavolo un rinnovo fino al 2028 da circa 6 milioni a stagione, confermando piena fiducia nel progetto tecnico. Nel racconto di Tuttosport, emerge subito anche il primo nodo di mercato: il centrocampo. Tra i nomi indicati dal tecnico spicca quello di Stanislav Lobotka, regista del Napoli e uomo chiave nella crescita dello slovacco sotto la guida di Spalletti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tuttosport: “Juve-Spalletti, rinnovo fino al 2028: Lobotka è il primo obiettivo” Juve, si avvicina il rinnovo di Spalletti: accordo fino al 2028Torino, 8 aprile 2026 – La Juventus prova a costruire il futuro, dando continuità. Leggi anche: Alvino: «Spalletti vuole Lobotka alla Juve, è il primo obiettivo» La Juve punta Kim Min-jae in uscita dal Bayern: Spalletti in prima linea per riabbracciare il suo pupillo. #Kim #Juve #Spalletti #BayernMunich #juventusnews24 - facebook.com facebook Juve, Spalletti rivuole Kim: con la Champions sarà assalto all'ex Napoli #kim #juve #mercato #spalletti x.com