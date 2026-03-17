Commercialisti sotto pressione A marzo 36 scadenze tributarie | Va ripensato tutto il sistema

A marzo, il calendario fiscale presenta 36 scadenze tributarie, creando una notevole pressione sugli studi professionali e i contribuenti. Tra queste, 13 adempimenti sono concentrati nella stessa giornata, il 16 marzo. Questa situazione rende il mese particolarmente intenso dal punto di vista degli obblighi fiscali, coinvolgendo numerosi operatori e richiedendo un impegno considerevole.

Il calendario fiscale di marzo mette sotto pressione gli studi professionali e i contribuenti. Nel solo mese corrente le scadenze tributarie sono 36, con 13 adempimenti concentrati nella stessa giornata, il 16 marzo. Un carico che, secondo l’Associazione nazionale commercialisti di Firenze, rende sempre più complessa l’organizzazione del lavoro negli studi e rischia di rallentare anche le attività delle aziende. "Da tempo – spiega Filippo Vannoni (nella foto), consigliere di Anc Firenze – chiediamo all’amministrazione finanziaria una pianificazione più razionale delle scadenze e soprattutto di evitare le proroghe ‘last minute’, che hanno creato nei contribuenti l’idea che la scadenza sia relativa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commercialisti sotto pressione. A marzo 36 scadenze tributarie: "Va ripensato tutto il sistema" Articoli correlati Milan, Galli: “Il nostro sistema calcio va ripensato. Bartesaghi ad inizio stagione…”Filippo Galli, storico ex calciatore del Milan ed ex responsabile del settore giovanile del Diavolo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai... Una raccolta di contenuti su Commercialisti sotto Argomenti discussi: Commercialisti sotto pressione. A marzo 36 scadenze tributarie: Va ripensato tutto il sistema; Le sfide contabili e di revisione per i fondi crypto: uno sguardo ai mercati UE e USA.