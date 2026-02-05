Questa domenica Pollenza si prepara a festeggiare il Carnevale con “Stelle sfilanti”. Coriandoli e maschere riempiranno le strade del centro, dove il teatro Verdi ospiterà l’arrivo di Peter Pan. La festa inizia già al mattino e si prevede un grande afflusso di bambini e famiglie pronti a divertirsi tra sfilate e spettacoli.

È tempo di " Stelle sfilanti ": l’appuntamento per il Carnevale a Pollenza è questa domenica, nelle vie del centro. Organizzato dalla Pro Loco Corporazione del Melograno con il patrocinio del Comune, l’evento vede la partecipazione di gruppi mascherati di adulti e bambini. La sfilata inizierà alle 14.30 da piazza Ricci fino ad arrivare in piazza della Libertà con musica, intrattenimento, dolci e caramelle per tutti. Saranno premiati tutti i gruppi partecipanti. La scadenza per l’iscrizione dei gruppi è prevista per oggi. Per qualsiasi informazione 338-2640436 o [email protected]. I festeggiamenti proseguiranno alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Coriandoli e maschere in piazza. Al teatro Verdi arriva Peter Pan

