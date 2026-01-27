Arriva Prevenzione è Salute | screening gratuiti e consulenze in piazza Verdi

Il 3 febbraio, in piazza Verdi a Palermo, si svolgerà la campagna “Prevenzione è Salute”. L’evento offrirà screening gratuiti e consulenze per promuovere la prevenzione in ambito cardiovascolare, cardiometabolico e di salute femminile, contribuendo a sensibilizzare la comunità sull’importanza della cura della propria salute.

La tappa siciliana, a cui sono state invitate le istituzioni, inaugura.

Arrivano a Palermo, precisamente a Piazza Verdi, iniziative quali visite gratuite, attività di sensibilizzazione, misurazioni cliniche di base e consulenze specialistiche

Arriva Prevenzione è Salute: screening gratuiti e consulenze in piazza VerdiAppuntamento fissato per il 3 febbraio per la tappa siciliana della campagna nazionale dedicata alla cura in ambito cardiovascolare e cardiometabolico con controlli ed educazione alla salute ... palermotoday.it

