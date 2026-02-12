Piazza Arduino è solo per i pedoni dal Comune il diktat | Si rimuovano le auto in sosta selvaggia

Il Comune ha deciso di intervenire su Piazza Arduino, dove le auto in sosta selvaggia avevano creato problemi. Ora l’area sarà riservata solo ai pedoni, e le auto dovranno essere rimosse. La decisione arriva dopo le segnalazioni della quarta circoscrizione, che voleva chiarimenti sulla destinazione dello spazio tra le vie Cavalluccio e Bisazza.

Sull'area la quarta circoscrizione aveva acceso i riflettori dopo alcune segnalazioni. Ma Palazzo Zanca toglie ogni dubbio Alla fine arriva il Comune a mettere chiarezza su piazza Arduino. Lo slargo, posto tra le vie Cavalluccio e Bisazza, era finito al centro di una segnalazione da parte della quarta circoscrizione che chiedeva lumi sulla reale destinazione dell'area. La piccola piazza risulta infatti pedonale ma utilizzata come parcheggio. E in prossimità di essa sorgono due varchi carrabili. Il primo appartiene a un privato, il secondo addirittura a un condominio che al suo interno ospita ben trenta parcheggi.

