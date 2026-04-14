Nel quartiere si segnalano problemi di sosta selvaggia e situazioni di pericolo per i pedoni, che faticano a trovare spazi sicuri per camminare. La zona è interessata da problemi di degrado urbano e molte attività commerciali sono costrette a spegnere le insegne a causa di difficoltà logistiche e carenza di servizi. La richiesta di intervento da parte della comunità è quanto mai forte.

Quartieri cittadini ancora alle prese con il degrado urbano e la sopravvivenza delle attività commerciali, spesso costrette a spegnere le insegne per problemi logistici e mancanza di servizi. Succede ad esempio alla Pallotta, dove una signora è caduta in una buca mentre percorreva il marciapiede, riportando fortunatamente ferite non gravi. "Questo episodio - scrive un lettore - non può e non deve passare inosservato. Lo stato dei marciapiedi del nostro quartiere è profondamente compromesso da anni. Non si tratta di un problema nuovo: le segnalazioni si sono accumulate nel tempo, tanto da finire più volte sui quotidiani locali, che hanno documentato passaggi pedonali impercorribili, ostaggio della sosta selvaggia e dell’incuria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il quartiere chiede aiuto "Sosta selvaggia e pedoni che non sanno dove camminare"

Piazza Arduino è solo per i pedoni, dal Comune il diktat: "Si rimuovano le auto in sosta selvaggia"Sull'area la quarta circoscrizione aveva acceso i riflettori dopo alcune segnalazioni.

Disservizi e rischi per pedoni: il quartiere Via dei Filosofi chiede interventi urgenti alla Giunta comunale.A Perugia, nel quartiere storico di Via dei Filosofi, la vita quotidiana di residenti e pedoni è messa a rischio da marciapiedi in condizioni...

Si parla di: Il quartiere chiede aiuto Sosta selvaggia e pedoni che non sanno dove camminare; Pesaro, l’Ente Parco dice sì al parking a Focara: basta sosta selvaggia. Il Comune può procedere all’acquisizione dell’area.