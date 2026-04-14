A Roma, due turiste sono state investite e hanno perso la vita. Il Tribunale ha condannato a 11 anni e mezzo di carcere l’uomo accusato dell’incidente. La sentenza riguarda un episodio avvenuto nel centro della città, dove le vittime sono state travolte mentre attraversavano la strada. La condanna è stata pronunciata dopo un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

Il Tribunale di Roma ha condannato a 11 anni e mezzo di carcere Francesco Moretti, accusato di duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga, per avere travolto e ucciso con la propria auto le giovani studentesse belghe Wibe Bijls e Jessy Dewildeman investite sulla diramazione per l'Aquila del Gra l'8 ottobre del 2022 mentre stavano prestando soccorso ad un automobilista coinvolto in un precedente incidente. L'imputato viaggiava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e aveva la patente sospesa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turiste investite e uccise a Roma, una condanna a 11 anni e mezzo

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