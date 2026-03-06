Uccise il figlio per difendere la moglie | inflitti 11 anni L’avvocato | La condanna non è il carcere

La Corte d’Assise di Novara ha condannato a 11 anni di carcere Edoardo Borghini, che il 19 gennaio 2025 ha ucciso con un colpo di fucile il figlio Nicolò durante una lite nella loro casa ad Ornavasso. L’uomo aveva agito per difendere la moglie e il processo si è concluso con questa pena. L’avvocato ha dichiarato che la condanna non implica necessariamente il detenzione.

La Corte d'Assise di Novara ha condannato a undici anni di reclusione Edoardo Borghini, il 64enne che il 19 gennaio 2025 uccise a fucilate il figlio Nicolò, 34 anni, al termine di una violenta lite avvenuta nell'abitazione di famiglia a Ornavasso, nel Verbano-Cusio-Ossola. I giudici gli hanno riconosciuto l'attenuante della provocazione, riducendo così la pena rispetto ai 22 anni di carcere richiesti dalla Procura. Secondo quanto ricostruito durante il processo, quella domenica sera Nicolò Borghini era rientrato a casa in stato di ebbrezza dopo aver trascorso il pomeriggio in alcuni bar della zona. Gli esami tossicologici eseguiti sul corpo della vittima hanno accertato un tasso alcolemico di circa 2,5 grammi per litro.