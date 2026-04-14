Un automobilista è stato condannato a 11 anni e mezzo di carcere per aver investito e ucciso due turiste belghe nel 2022 sul Grande Raccordo Anulare. La sentenza è stata definita “storica” da alcune fonti, riconoscendo la gravità dell’episodio. L’incidente ha avuto luogo in un tratto della strada urbana, coinvolgendo le due donne durante un viaggio in Italia. La decisione giudiziaria è stata comunicata nelle ultime ore.

A distanza di quasi quattro anniè arrivata la sentenza per l’automobilista accusato di aver investito e ucciso due turisteche stavano prestando soccorso ad un altro guidatore coinvolto in un incidente stradale. Una tragedia terribile che risale al 2022, nella quale hanno perso la vita due giovani studentesse belghe, una di loro era anche incinta. Wibe Bijls e Jessy Dewildeman sono state investite sulla diramazione per l’Aquila del GRA, precisamente l’8 ottobre 2022. Secondo quanto emerso, l’automobilista che le avrebbe investite era sotto effetto di stupefacenti e circolava con la patente sospesa. Inoltre, l’uomo avrebbe anche lasciato il veicolo sul ciglio della strada, per poi scappare nelle campagne circostanti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Turiste belghe uccise sul GRA: condannato automobilista a 11 anni e mezzo

Leggi anche: Turiste belghe investite e uccise sull'A24, pirata della strada condannato a 11 anni e sei mesi

Travolse e uccise due studentesse sul Gra mentre prestavano soccorso, condannato a 11 anni e mezzo il pirataUndici anni e mezzo di carcere per duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga.

Temi più discussi: Turiste belghe investite e uccise da automobilista sull'A24, attesa la sentenza; Turiste belghe investite e uccise a Roma, attesa la sentenza; Turiste belghe uccise sull'A24: attesa per la sentenza. Imputato positivo ai test e senza patente; Turiste belghe investite e uccise a Roma, domani prevista la sentenza.

Roma, l'avvocato delle famiglie delle due turiste belghe uccise: Moretti non ha mai mostrato alcun pentimento(LaPresse) È stato condannato a 11 anni e sei mesi Francesco Moretti, accusato di duplice omicidio stradale aggravato, lesioni e guida in ... stream24.ilsole24ore.com

Turiste investite e uccise sul Gra: l'uomo alla guida condannato a 11 anni e mezzo, era sotto effetto di sostanze stupefacenti e con patente sospesaIl Tribunale di Roma ha condannato a 11 anni e mezzo di carcere Francesco Moretti, accusato di duplice omicidio stradale aggravato dalla fuga, per ... msn.com

Il tribunale di Roma ha condannato a 11 anni e sei mesi Francesco Moretti, l'uomo che la sera dell'8 ottobre 2022 investì e uccise le due turiste belghe Wibe Bijls e Jessy Dewildeman sul tratto urbano della A24. Moretti è accusato di duplice omicidio stradale - facebook.com facebook

Turiste belghe investite e uccise sull'A24, pirata della strada condannato a 11 anni e sei mesi ift.tt/jhDIHse x.com