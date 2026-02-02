Wine&Siena si avvia alla chiusura, con gli operatori pronti a scoprire chi si aggiudicherà il premio

Wine&Siena, tra degustazioni e masterclass, oggi chiude il sipario. Ieri, seconda giornata, protagonista “Pievi del Nobile: l’anima di Montepulciano”, anteprima delle anteprime con Tenuta Trerose, Tenuta di Gracciano della Seta, Vecchia Cantina di Montepulciano, Fattoria del Cerro, Podere Tiberini e Talosa. Questo grazie alla partnership che Wine&Siena per la prima volta ha avviato con un consorzio delle Docg senesi, il Consorzio del Nobile di Montepulciano. Interesse anche per l’iniziativa WineHunter Talks e Seminari nella Sala Sant’Ansano dedicata ai vini NoLow Alcohol di cui si sono illustrate le caratteristiche normative, di produzione nonchè i trend di mercato e i target prevalenti, ovvero giovani e persone che non possono bere alcol, ma che vogliono comunque condividere il momento di socialità che il vino rappresenta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Wine&Siena, largo agli operatori. Atteso il nome del vincitore del premio "Tra Borghi e Cantine"

Wine&Siena 2026 si prepara a confermare il ruolo di Siena come centro nevralgico del mondo del vino.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio, Wine&Siena torna con l’undicesima edizione al Santa Maria della Scala.

