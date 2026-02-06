Le cantine forlivesi del Consorzio Vini di Romagna al Wine Paris 2026

Le cantine di Romagna tornano a Parigi per il Wine Paris 2026. Il Consorzio Vini di Romagna partecipa anche quest’anno alla fiera, che si svolge dall’9 all’11 febbraio. Sono dieci le cantine che porteranno i loro vini nel padiglione dedicato, per far conoscere le produzioni della regione a un pubblico internazionale. La presenza consolidata testimonia la volontà di promuovere i vini di Romagna anche fuori dall’Italia.

Il Consorzio Vini di Romagna rinnova per il secondo anno consecutivo la sua partecipazione a Wine Paris, in programma a Parigi dal 9 all’11 febbraio, dove sarà presente con dieci cantine associate. Nell’ambito della manifestazione, il Consorzio prenderà parte anche all’evento “Selection by.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Consorzio Vini Di Romagna

Il Consorzio Vini di Romagna torna a Parigi con dieci cantine.

Dal 9 all’11 febbraio, l’ortonese Citra vini parteciperà a Wine Paris 2026, il salone francese del vino che apre la stagione degli eventi internazionali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Consorzio Vini Di Romagna

Argomenti discussi: Omaggio a Celentano, teatro dialettale, Pomeriggi del bicchiere e danza contemporanea: gli eventi del weekend forlivese.

Cantine forlivesi premiate da Slow Food e Gambero RossoSono diverse le aziende vinicole del forlivese premiate e segnalate da due delle maggiori guide del settore enologico quali Slow Wine e Gambero Rosso 2021, nonostante le difficoltà nella verifica ... ilrestodelcarlino.it

L'Umbria del vino, proclamate le cantine vincitriciProclamate le cantine vincitrici della quarta edizione del concorso enologico L'Umbria del vino, promosso dalla Camera di commercio dell'Umbria e curato dalla sua azienda speciale Promocamera. I ... ansa.it

Mancano pochi giorni alla fiera Wine Paris, dove saremo dello stand Collettivo del Consorzio Vini di Romagna tra le aziende romagnole che esportano #Sangiovese e #Albana. Ci si aspettano oltre 50.000 visitatori da più di 100 Paesi del mondo. La fiera di P facebook

Un evento che ha celebrato il Consorzio Tutela Vini d’Acqui e il Brachetto d’Acqui, che torna protagonista, raccontandosi con eleganza, freschezza e convivialità . Guarda il reel e scopri il racconto su Wine & Affine wineandaffine.com/2026/02/04/i x.com