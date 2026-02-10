Turismo la delegazione mongola di Hohhot è arrivata in città | per conoscere Pisa fuori dai consueti tour

La delegazione di Hohhot, in Mongolia Interna, è arrivata a Pisa per conoscere la città oltre i soliti percorsi turistici. La visita fa parte della settimana culturale ‘Pisa–Hohhot’, un progetto che punta a rafforzare i legami tra le due regioni e a promuovere Pisa sul mercato cinese. La delegazione vuole scoprire aspetti meno noti della città, lontano dai classici itinerari, e approfondire la collaborazione tra i due territori.

Il progetto di cooperazione internazionale e diplomazia culturale rafforza il dialogo con la Regione Autonoma della Mongolia Interna Si è conclusa la settimana turistico-culturale ‘Pisa–Hohhot’, progetto di cooperazione internazionale e diplomazia culturale che ha rafforzato il dialogo tra la città di Pisa e la Regione Autonoma della Mongolia Interna, con l’obiettivo di promuovere la destinazione Pisa sul mercato cinese attraverso un approccio fondato sull’autenticità dei luoghi, sull’identità dei territori e sulla conoscenza diretta delle comunità. La delegazione, proveniente dalla città di Hohhot, è stata accolta ufficialmente a palazzo Gambacorti dal vicesindaco Filippo Bedini e dall’assessore al turismo Paolo Pesciatini, alla presenza del Console generale aggiunto della Repubblica Popolare Cinese, Guan Zhongqi, del prorettore per la cooperazione e le relazioni internazionali dell’Università di Pisa, nonché di rappresentanti dell’economia territoriale e degli enti del Terzo Settore.🔗 Leggi su Pisatoday.it

