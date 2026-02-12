Turismo delegazione di Valladolid a Roma presenta la sua ‘Semana Santa’

Una delegazione di Valladolid ha visitato Roma per presentare la tradizionale Settimana Santa della loro città. L’Ufficio spagnolo del Turismo, in piazza di Spagna, ha ospitato l’incontro, dove sono stati illustrati i dettagli dell’evento che ogni anno richiama molti visitatori. La presentazione è servita a far conoscere ai romani e ai turisti italiani questa tradizione molto radicata in Castiglia.

(Adnkronos) – L'Ufficio spagnolo del Turismo, nel suo centro multimediale interattivo di piazza di Spagna a Roma, ha accolto una delegazione istituzionale di Valladolid, per la presentazione della Settimana Santa che si svolge nella città castigliana. La 'Semana Santa' di Valladolid è una delle celebrazioni religiose e culturali più importanti della Spagna ed è stata.

