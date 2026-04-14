Turchia ex studente spara in scuola | ferisce 16 persone poi si suicida

Un ex studente ha aperto il fuoco in una scuola superiore nel sud-est della Turchia, ferendo 16 persone prima di togliersi la vita. L’incidente si è verificato in mattinata e ha coinvolto studenti e insegnanti presenti nel momento dell’attacco. Le autorità stanno raccogliendo informazioni e indagando sulle cause dell’episodio, che ha provocato grande sconcerto nella comunità locale. La polizia ha delimitato l’area e sta cercando di ricostruire la sequenza dei fatti.

Un ex studente ha aperto il fuoco in una scuola superiore nel sudest della Turchia e ha ferito 16 persone prima di suicidarsi. Lo riferiscono le autorità locali. L’assalitore, armato di fucile, ha sparato in modo casuale in una scuola professionale a Siverek, nella provincia di Sanliurfa, poi si è nascosto all’interno dell’edificio e si è tolto la vita. Sul movente non c’è chiarezza. Le unità speciali della polizia sono state dispiegate dopo che l’aggressore si è rifiutato di arrendersi, mentre tutto il personale e gli studenti sono stati evacuati, ha riferito Ntv. Le riprese video mostrano decine di studenti che correvano fuori dalla scuola verso il cancello e in strada.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, ex studente spara in scuola: ferisce 16 persone poi si suicida Canada, donna spara in una scuola, poi si uccide: 10 mortiIn Canada otto persone sono state uccise in una sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia, e fra le vittime c’è anche una donna... Gioca con un coltello a scuola e ferisce un compagno: studente portato in questura a VareseL'episodio si è verificato durante l'intervallo nei bagni della scuola superiore Daverio Casula Nervi di Varese. Turchia, sparatoria in una scuola: almeno sette feriti. «L'attentatore ha preso degli ostaggi» - facebook.com facebook #Calhanoglu-Galatasaray al 99% si farà. Dalla Turchia: "Manca solo l'1%, ovvero la firma" x.com