Sparatoria in un liceo turco studenti presi d'ostaggio | 16 feriti l'attentatore si è suicidato

Un ex studente ha fatto irruzione in una scuola superiore nel sud-est della Turchia, sparando con un fucile. Durante l'episodio, 16 studenti sono stati feriti e l'aggressore si è suicidato. La polizia ha circondato l’edificio e ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’azione. Non ci sono altre persone coinvolte e le forze dell’ordine stanno verificando eventuali complici.