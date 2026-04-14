Sparatoria in un liceo turco studenti presi d'ostaggio | 16 feriti l'attentatore si è suicidato
Un ex studente ha fatto irruzione in una scuola superiore nel sud-est della Turchia, sparando con un fucile. Durante l'episodio, 16 studenti sono stati feriti e l'aggressore si è suicidato. La polizia ha circondato l’edificio e ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’azione. Non ci sono altre persone coinvolte e le forze dell’ordine stanno verificando eventuali complici.
Un ex studente è entrato in una scuola superiore del Sud-Est della Turchia e ha sparato diversi colpi di fucile: 16 ragazzi sono rimasti feriti, l'aggressore si è poi tolto la vita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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