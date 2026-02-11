Canada sparatoria in una scuola | almeno 10 morti e 27 feriti

Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola in Canada. Almeno 10 persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite. La polizia ha confermato che l’autore dell’attacco era una donna, ma non ha ancora dato dettagli sull’identità del sospettato. La comunità è sotto shock e le forze dell’ordine stanno investigando per chiarire cosa sia successo.

Sono almeno dieci i morti e 27 feriti. È il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui almeno sette persone sono state uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Secondo i media canadesi l'assassino era una donna. Due corpi senza vita sono stati invece trovati in una residenza vicino alla scuola. Uno dei feriti è poi deceduto in ospedale, portando a 10 morti il bilancio della strage, tra cui l'aggressore., L'assassino sarebbe una donna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

