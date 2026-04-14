Turchia sparatoria di massa in una scuola | la fuga degli studenti

Un ex studente armato di fucile ha aperto il fuoco in una scuola superiore nella regione sud-est del paese, causando il ferimento di 16 persone. Tra i feriti ci sono studenti, insegnanti, un agente di polizia e un addetto alla mensa. Dopo aver sparato, l’individuo si è tolto la vita. L’incidente è avvenuto nella città di Siverek, nella provincia di Sanliurfa. La polizia ha avviato le indagini sul fatto.

Un ex studente armato di fucile ha aperto il fuoco in una scuola superiore a Siverek, nella provincia di Sanliurfa, nel sud-est della Turchia, ferendo 16 persone (di cui 10 studenti, 4 insegnanti, un agente di polizia e un addetto alla mensa) prima di suicidarsi. Sul movente non c’è chiarezza. Le riprese video mostrano decine di studenti correre in strada. Il governatore di Sanliurfa, Hasan Sildak, ha riferito che l’assalitore aveva 18 anni e l’emittente Ntv riporta che uno degli insegnanti si trova in condizioni gravi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, sparatoria di massa in una scuola: la fuga degli studenti Leggi anche: Canada, sparatoria di massa in una scuola Leggi anche: Turchia, sparatoria in una scuola superiore: almeno 16 feriti. L’attentatore, un ex studente, si è tolto la vita