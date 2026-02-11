Canada sparatoria di massa in una scuola

Una sparatoria ha sconvolto una scuola in Canada. Almeno dieci persone sono morte, altre 27 sono rimaste ferite. Tra le vittime ci sarebbe anche una donna che, secondo la polizia, potrebbe aver aperto il fuoco. La polizia sta ancora indagando sui motivi e sulle circostanze dell’accaduto.

Sparatoria di massa in una scuola in Canada: almeno dieci morti e 27 feriti. Tra le vittime anche una donna che, secondo la polizia, potrebbe essere l'autrice della strage. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.

