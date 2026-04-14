In Turchia, un giovane di 18 anni ha sparato all’interno di una scuola superiore, ferendo almeno 16 persone. Dopo aver sparato, l’autore ha rivolto l’arma contro se stesso, togliendosi la vita. La polizia è intervenuta immediatamente sul posto e ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La scuola è stata evacuata e le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire i motivi dell’accaduto.

Un attentatore di 18 anni ha aperto il fuoco in una scuola superiore in Turchia ferendo almeno 16 persone. Tra le vittime, quasi tutte studenti, c’è anche un insegnante in condizioni gravi. L’uomo ha prima sparato in modo indiscriminato e poi si è suicidato. Il governatore provinciale, Hasan Sidak, ha detto che l’assalitore armato di un fucile da caccia era un ex studente dell’istituto. La scuola, Ahmet Koyuncu, si trova nel sud-est del Paese, nel distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa. Le forze speciali sono intervenute e hanno evacuato gli studenti. Secondo le prime ricostruzioni gli agenti hanno provato a convincere l’uomo ad arrendersi senza successo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turchia, ex studente spara in una scuola e poi si suicida. Ferite 16 persone

Turchia, ex studente spara in scuola: ferisce 16 persone poi si suicidaUn ex studente ha aperto il fuoco in una scuola superiore nel sudest della Turchia e ha ferito 16 persone prima di suicidarsi.

Turchia, studente apre il fuoco nella sua scuola poi si toglie la vita: 16 feriti(Adnkronos) – Sparatoria in una scuola a Sanliurfa nel sudest della Turchia, dove uno studente è entrato con un fucile e ha sparato in modo...

Turchia, sparatoria in una scuola: almeno 16 feriti. Suicida l'attentatore, un ex studente di 19 anni. - facebook.com facebook

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