Gioca con un coltello a scuola e ferisce un compagno | studente portato in questura a Varese

Durante l’intervallo, uno studente ha impugnato un coltello e ha ferito un compagno nei bagni della scuola superiore Daverio Casula Nervi di Varese. Un inseguimento e un confronto tra i ragazzi sono finiti con l’arrivo delle forze dell’ordine. Il ragazzo che ha brandito il coltello è stato portato in questura. Nessuno dei due studenti è in pericolo di vita. La scuola ha avviato le procedure per gestire l’accaduto.

L'episodio si è verificato durante l'intervallo nei bagni della scuola superiore Daverio Casula Nervi di Varese. Il ragazzino ferito fortunatamente non è grave. L'altro è stato accompagnato in Questura.

