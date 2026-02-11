Canada donna spara in una scuola poi si uccide | 10 morti

Una sparatoria in una scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia, ha lasciato dietro di sé dieci vittime. Otto persone sono state uccise all’interno dell’istituto, tra cui si sospetta ci fosse anche la donna che avrebbe aperto il fuoco, poi trovata morta. Altre due persone sono state trovate morte in una casa vicina. Le autorità credono che si tratti di un incidente collegato, ma ancora non chiariscono i dettagli. La comunità è sotto shock e le forze dell’ordine indagano sulla dinamica di questa tragedia.

