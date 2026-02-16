Tumori nelle Marche 11mila casi l' anno Aiom ' ogni paziente si sottoponga a 5 vaccinazioni'
Ogni anno, più di 11.000 persone nelle Marche ricevono una diagnosi di tumore, un dato che preoccupa gli esperti. L’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) raccomanda di proteggersi con cinque diverse vaccinazioni, una misura che potrebbe salvare molte vite. La Regione ha avviato campagne di sensibilizzazione per convincere i cittadini a vaccinarsi e prevenire le complicanze.
Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Ogni anno nella Regione Marche le nuove diagnosi di cancro sono oltre 11mila. Nella maggioranza dei casi si tratta di uomini e donne over 65 che devono affrontare il difficile percorso della malattia. Tutti i pazienti, a prescindere dall'età, dovrebbero sottoporsi a 5 fondamentali vaccinazioni: l'antipneumococcica, l'antinfluenzale, l'anti-Herpes zoster, l'anti-Hpv e l'anti-Covid. Sono dei presidi sanitari che aiutano il malato oncologico nel percorso di cura e difendono l'organismo debilitato da pericolose infezioni. E' il messaggio che emerge dall'incontro 'La vaccinazione nel paziente oncologico', che si tiene oggi ad Ancona presso la Clinica Oncologica dell'Aou delle Marche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Tumori: Aiom, '105 mila diagnosi ogni anno in Italia causate dal fumo'
In Italia, ogni anno vengono diagnosticate circa 105 mila nuove forme di tumore legate al fumo.
Tumori, Aiom: "Con reti cliniche la sanità fa squadra e il paziente guadagna tempo"
Le reti cliniche diventano una soluzione concreta per affrontare la complessità della medicina moderna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caso Bastoni, Bergomi: Ragazzo sensibile, non bisogna colpevolizzarlo. Chieda scusa.
Tumori, nelle Marche 11mila casi l'anno, Aiom 'ogni paziente si sottoponga a 5 vaccinazioni'Alla Clinica Oncologica di Ancona arriva la campagna contro l'esitazione vaccinale - Raccomandate antipneumococcica, antinfluenzale, anti-zoster, anti-Hpv e anti-Covid ... adnkronos.com
Nelle Marche 11mila diagnosi di tumori l'anno, le vaccinazioni aiutano i malati(ANSA) - ANCONA, 16 FEB - Sono oltre 11mila le nuove diagnosi di cancro nelle Marche ogni anno. Nella maggioranza dei casi - ricorda la Fondazione Aiom (Associazione italiana di Oncologia Medica) - ... msn.com
‘United by Unique’ è il claim della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio. Nelle Marche tra le patologie oncologiche a più alta incidenza ci sono il tumore alla mammella, quello al colon-retto, del polmone e della prostata. Rossana Berar - facebook.com facebook