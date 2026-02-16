Ogni anno, più di 11.000 persone nelle Marche ricevono una diagnosi di tumore, un dato che preoccupa gli esperti. L’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) raccomanda di proteggersi con cinque diverse vaccinazioni, una misura che potrebbe salvare molte vite. La Regione ha avviato campagne di sensibilizzazione per convincere i cittadini a vaccinarsi e prevenire le complicanze.

Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - Ogni anno nella Regione Marche le nuove diagnosi di cancro sono oltre 11mila. Nella maggioranza dei casi si tratta di uomini e donne over 65 che devono affrontare il difficile percorso della malattia. Tutti i pazienti, a prescindere dall'età, dovrebbero sottoporsi a 5 fondamentali vaccinazioni: l'antipneumococcica, l'antinfluenzale, l'anti-Herpes zoster, l'anti-Hpv e l'anti-Covid. Sono dei presidi sanitari che aiutano il malato oncologico nel percorso di cura e difendono l'organismo debilitato da pericolose infezioni. E' il messaggio che emerge dall'incontro 'La vaccinazione nel paziente oncologico', che si tiene oggi ad Ancona presso la Clinica Oncologica dell'Aou delle Marche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, nelle Marche 11mila casi l'anno, Aiom 'ogni paziente si sottoponga a 5 vaccinazioni'

