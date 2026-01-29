Tumori mielofibrosi | ematologo Passamonti ‘momelotinib farmaco cardine’’

L’ematologo Passamonti spiega che il farmaco momelotinib rappresenta una svolta importante nella cura della mielofibrosi. Considerato un farmaco chiave, può anche fare da ponte al trapianto di midollo osseo. Se un paziente presenta un fenotipo più anemico, migliorare l’emoglobina permette di arrivare al trapianto in condizioni più favorevoli.

“Momelotinib si pone come un farmaco cardine nella terapia della mielofibrosi e anche come bridge al trapianto di midollo osseo allogenico, perché se un paziente si presenta con un fenotipo clinico più anemico la possibilità di migliorare l’emoglobina vuol dire arrivare al trapianto in un livello di fitness migliore”. Sono le parole di Francesco Passamonti, direttore della struttura complessa di Ematologia della Fondazione Irccs Ca’ Granda ospedale Maggiore Policlinico e professore di Ematologia all’università degli studi di Milano, all’incontro con la stampa promosso da Gsk a Milano per discutere delle opportunità e dei benefici per i pazienti offerti dalle nuove terapie per la mielofibrosi, con particolare riferimento all’ultimo Jak inibitore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

