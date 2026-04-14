Uno studio recente segnala che un'azienda biotech statunitense sta sviluppando un nuovo farmaco destinato al trattamento del tumore del pancreas avanzato. Secondo le informazioni fornite dall'azienda, in particolare per l'adenocarcinoma pancreatico metastatico, si prospetta la possibilità di una nuova opzione terapeutica. Attualmente, si tratta solo di sperimentazioni e di sviluppi ancora in corso, senza dati clinici conclusivi disponibili.

Al momento stiamo parlando solo di prospettive. Ma in base a quanto riporta la stessa azienda biotech USA che sta portando avanti lo sviluppo del farmaco, per il trattamento dell’ adenocarcinoma pancreatico metastatico potrebbe aprirsi una nuova strada. A farlo ipotizzare sono i risultati dello studio di fase III RASolute 302: il farmaco che viene somministrato per bocca (si chiama daraxonrasib ) offrirebbe un beneficio significativo in sopravvivenza rispetto alla chemioterapia standard in pazienti già trattati. Come funziona la terapia. La ricerca ha preso in esame poco più di 500 pazienti con tumore che ha già dato metastasi, quindi in fase avanzata, già trattati precedentemente.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tumore del pancreas avanzato, speranze per il futuro da un nuovo farmaco

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