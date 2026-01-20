Tumore al seno | a Casa don Diana focus su prevenzione cura e ricerca

Venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 17, presso Casa don Diana, si terrà un incontro su prevenzione, cura e ricerca del tumore al seno. L'evento, parte della serie Ambiente e Salute, mira a sensibilizzare sull’importanza di un approccio informato e consapevole alla salute femminile, affrontando temi fondamentali per una diagnosi precoce e una corretta gestione delle malattie oncologiche.

Nuovo appuntamento su Ambiente e Salute venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 17, a Casa don Diana, con un incontro dedicato alla prevenzione e alla cura delle malattie oncologiche. Dopo l’evento dello scorso 16 dicembre dedicato alle bonifiche nella cosiddetta “Terra dei fuochi”, questa volta.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Prevenzione e cura del tumore al seno, un incontro con esperti all'Irst di Meldola Bonifiche e prevenzione, incontro a Casa don DianaMartedì 16 dicembre a Casa Don Diana a Casal di Principe si terrà un incontro pubblico intitolato “Bonifiche e prevenzione: facciamo il punto”. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Tumore al seno maschile in famiglia: quando pensare a un test genetico?; Tumore al seno, una donna su quattro conserva gli ovociti: preservare la fertilità non aumenta il rischio di recidiva; Francesca, un linfoma e un tumore al seno: Ho trasformato la rabbia in voglia di riscatto; Tumore al seno nelle under 40, la gravidanza dopo le cure è possibile: ecco le novità della scienza. Tumore al seno: la rivoluzione della chirurgia minivasiva della mammella, l’ultimo passo di una lunga evoluzione nella cura oncologica interventistica. In cosa consiste e a ... - La chirurgia mini-invasiva del seno rappresenta l’ultima tappa della progressiva riduzione dell’invasività negli interventi oncologici mammari. Garantisce elevata efficacia terapeutica con minore trau ... vanityfair.it Tumore al seno: a Casa don Diana focus su prevenzione, cura e ricerca - Scopri tutti i dettagli riguardo Tumore al seno: a Casa don Diana focus su prevenzione, cura e ricerca . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com TUMORE AL SENO: L'ONCOLOGIA DEL SAN MARTINO SUL PALCO DEL PIÙ PRESTIGIOSO CONGRESSO MONDIALE Importante riconoscimento per la nostra Clinica di Oncologia Medica, diretta dalla professoressa Lucia Del Mastro, unica realtà italiana - facebook.com facebook Il tumore al seno rappresenta ancora oggi una delle principali sfide in ambito oncologico, ma la diagnosi precoce rimane un alleato fondamentale nella tutela della salute. Nelle fasi iniziali la malattia può non presentare sintomi evidenti, e proprio per questo è x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.