Tumore al seno | a Casa don Diana focus su prevenzione cura e ricerca

Da casertanews.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 17, presso Casa don Diana, si terrà un incontro su prevenzione, cura e ricerca del tumore al seno. L'evento, parte della serie Ambiente e Salute, mira a sensibilizzare sull’importanza di un approccio informato e consapevole alla salute femminile, affrontando temi fondamentali per una diagnosi precoce e una corretta gestione delle malattie oncologiche.

Nuovo appuntamento su Ambiente e Salute venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 17, a Casa don Diana, con un incontro dedicato alla prevenzione e alla cura delle malattie oncologiche. Dopo l’evento dello scorso 16 dicembre dedicato alle bonifiche nella cosiddetta “Terra dei fuochi”, questa volta.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Prevenzione e cura del tumore al seno, un incontro con esperti all'Irst di Meldola

Bonifiche e prevenzione, incontro a Casa don DianaMartedì 16 dicembre a Casa Don Diana a Casal di Principe si terrà un incontro pubblico intitolato “Bonifiche e prevenzione: facciamo il punto”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Tumore al seno maschile in famiglia: quando pensare a un test genetico?; Tumore al seno, una donna su quattro conserva gli ovociti: preservare la fertilità non aumenta il rischio di recidiva; Francesca, un linfoma e un tumore al seno: Ho trasformato la rabbia in voglia di riscatto; Tumore al seno nelle under 40, la gravidanza dopo le cure è possibile: ecco le novità della scienza.

tumore al seno aTumore al seno: la rivoluzione della chirurgia minivasiva della mammella, l’ultimo passo di una lunga evoluzione nella cura oncologica interventistica. In cosa consiste e a ... - La chirurgia mini-invasiva del seno rappresenta l’ultima tappa della progressiva riduzione dell’invasività negli interventi oncologici mammari. Garantisce elevata efficacia terapeutica con minore trau ... vanityfair.it

tumore al seno aTumore al seno: a Casa don Diana focus su prevenzione, cura e ricerca - Scopri tutti i dettagli riguardo Tumore al seno: a Casa don Diana focus su prevenzione, cura e ricerca . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.