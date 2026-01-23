Airc sostiene una nuova strategia di cura per il tumore al seno, focalizzata sulla ricerca e l’innovazione. Il dottor Zambelli evidenzia l’importanza dello studio sul sottotipo molecolare aggressivo «triplo negativo», che interessa soprattutto le pazienti più giovani. Questa iniziativa mira a migliorare le opzioni terapeutiche e la qualità di vita delle donne affette da questa forma più complessa della malattia.

LA CAMPAGNA. Il dottor Zambelli: lo studio sul sottotipo molecolare aggressivo «triplo negativo», che colpisce le più giovani. Un modo ormai consolidato per sostenere la ricerca, attraverso le donazioni che fanno bene alla comunità scientifica e anche alla salute di chi dona. Sabato 24 gennaio torna l’iniziativa «Le arance della salute», l’appuntamento di Fondazione Airc che da anni è in prima linea per trasformare i progressi della ricerca sul cancro in benefici concreti per i pazienti. Tra Bergamo e provincia saranno 45 i banchetti dove si potranno acquistare le arance rosse (donazione minima di 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse (donazione minima di 8 euro) e miele di fiori di arancio (donazione minima di 10 euro). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Nuova strategia di cura per il tumore al seno: l’Airc sostiene la ricerca

Tumore al seno: a Casa don Diana focus su prevenzione, cura e ricercaVenerdì 23 gennaio 2026 alle ore 17, presso Casa don Diana, si terrà un incontro su prevenzione, cura e ricerca del tumore al seno.

Tumori, Fondazione Airc sostiene la ricerca di Roma Tor VergataAirc, Fondazione impegnata dal 1965 nella lotta contro il cancro, sostiene la ricerca presso l'università di Roma Tor Vergata.

