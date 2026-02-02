Prendere le distanze o no? Così l’alleato Trump mette in difficoltà Meloni e il governo

Giorgia Meloni si trova in un momento delicato. Dopo le dichiarazioni di Trump, ora deve decidere se prendere le distanze o meno, rischiando di creare tensioni con l’ex presidente. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulla sua immagine e sulla stabilità del governo, soprattutto con le elezioni all’orizzonte. La leader di Fratelli d’Italia si confronta con un dilemma che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il premier Giorgia Meloni si trova di fronte a una scelta strategica che potrebbe influenzare non solo la sua posizione internazionale ma anche la stabilità del governo in vista delle prossime elezioni. Dopo mesi di alleanza con Donald Trump, che ha rafforzato il rapporto tra Roma e Washington, il tycoon ha ripreso a esprimere posizioni fortemente polarizzanti, in particolare sulla questione migratoria e sulle politiche estere. Le sue dichiarazioni recenti, diffuse in una conferenza stampa a Miami, hanno suscitato preoccupazione tra i partner europei e hanno messo in discussione il valore strategico dell'alleanza con l'ex presidente americano.

Recentemente, un fotomontaggio pubblicato dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha suscitato polemiche.

Il post pubblicato dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, raffigurante Elly Schlein come una befana, ha suscitato reazioni e polemiche politiche.

