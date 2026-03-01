Schlein incalza Meloni sulla crisi in Medio Oriente | Danni irreparabili se il governo resta schiacciato sugli Stati Uniti

Schlein ha criticato il governo italiano per la gestione della crisi in Medio Oriente, affermando che se rimarrà troppo legato agli Stati Uniti, il ruolo diplomatico dell’Italia potrebbe subire danni irreparabili. La deputata ha sottolineato l’importanza di mantenere autonomia nelle scelte e di evitare un’influenza eccessiva da parte di altri paesi, in particolare degli Stati Uniti, durante questa delicata situazione internazionale.

«Il governo italiano non può rimanere schiacciato sull’amministrazione Usa, o danneggerà irreparabilmente il ruolo diplomatico che l’Italia ha sempre svolto e visto riconosciuto da tutti gli attori nella regione». È con queste parole che Elly Schlein incalza la premier Giorgia Meloni sulla posizione dell’Italia in merito all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Ali Khamenei, precisa la segretaria del Pd e leader dell’opposizione, «era un dittatore sanguinario di cui non sentiremo la mancanza». Al contempo, aggiunge, «noi riteniamo sbagliate e pericolose le azioni militari unilaterali che violano il diritto internazionale e scavalcano ogni sede multilaterale». 🔗 Leggi su Open.online

