Trump ordina McDonald’s allo Studio Ovale e trattiene la rider alla conferenza stampa | il video fa il giro del web

Il 13 aprile alla Casa Bianca si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione sui social e nei media. Durante una conferenza stampa, un’addetta alla consegna di cibo è stata trattenuta nelle vicinanze del podio, mentre veniva ordinato cibo da McDonald’s allo Studio Ovale. Un video dell’evento ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando commenti e discussioni sulla scena insolita.

C’è qualcosa di profondamente americano, e allo stesso tempo surreale, in quello che è accaduto il 13 aprile alla Casa Bianca. Donald Trump ha fatto arrivare un ordine di McDonald’s direttamente allo Studio Ovale, il cuore pulsante del potere statunitense, trasformando una normalissima consegna di hamburger e patatine in un piccolo evento mediatico che ha fatto il giro del mondo. La scena, ripresa dalle telecamere e diffusa da agenzie internazionali come Reuters, mostra il presidente mentre riceve il suo ordine da Sharon Simmons, la rider incaricata della consegna. Ma invece di lasciarla andare dopo aver ritirato il cibo, Trump ha fatto qualcosa di inaspettato: l’ha invitata a restare accanto a lui durante lo scambio con i giornalisti presenti.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Trump ordina McDonald’s allo Studio Ovale e trattiene la rider alla conferenza stampa: il video fa il giro del web Trump ordina McDonald’s alla Casa Bianca, la richiesta surreale alla rider: «Resti per la conferenza stampa» – Il videoTra una bordata a Papa Leone e un annuncio sulla guerra in Iran, Donald Trump si è concesso una pausa pranzo ordinando McDonald’s direttamente alla... Esplosioni in Iran, il video postato da Trump fa il giro del web. Ma c’è un dettaglio che ci riguarda tutti (VIDEO)A 32 giorni dall’inizio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, le forze israelo-americane hanno distrutto un grande deposito di munizioni... Donald Trump ha fatto arrivare un ordine di McDonald’s fino allo Studio Ovale e poi ha tenuto accanto a sé la rider, Sharon Simmons, durante uno scambio con la stampa. La scena è avvenuta alla Casa Bianca ed è stata usata anche per rilanciare la sua prop - facebook.com facebook Donald Trump ha fatto arrivare un ordine di McDonald’s fino allo Studio Ovale e poi ha tenuto accanto a sé la rider durante uno scambio con la stampa. La scena è avvenuta alla Casa Bianca ed è stata usata anche per rilanciare la sua proposta di tagliare le t x.com