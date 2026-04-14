Un episodio insolito si è verificato alla residenza presidenziale, dove un rider ha consegnato hamburger e patatine. La porta è stata aperta direttamente dall’ex presidente degli Stati Uniti, che ha ricevuto il cibo senza commenti. Questo evento ha attirato l'attenzione di chi si trovava sul posto, suscitando curiosità sulla scena inaspettata e la presenza del personaggio pubblico.

Ciascuno di noi si sarà fatto consegnare del cibo a domicilio almeno una volta. Per qualcuno, in realtà, è ormai diventata una consuetudine. Quando però a farlo è Donald Trump e il luogo della consegna è la Casa Bianca, chiaramente tutto cambia e si perdono i connotati di normalità. Che sia stata una mossa mediatica organizzata ad hoc per conquistarsi la simpatia dei cittadini? Non è dato saperlo. Di sicuro sappiamo che il video della rider andata a suonare alla porta dello Studio Ovale per consegnare patatine e hamburger ha fatto il giro del web. L'episodio risale a ieri, quando il tycoon si è fatto recapitare alla Casa Bianca due sacchetti carichi di cibo della catena di fast food più famosa al mondo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rider consegna hamburger e patatine alla Casa Bianca. Ad aprire la porta è Trump in persona

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