Trump si fa consegnare un ordine McDonald’s alla Casa Bianca | lo spot di propaganda per la legge sulle mance

Ieri sera, una rider ha bussato alla porta dello Studio Ovale portando un ordine di McDonald’s, consegnato direttamente a Trump. L’episodio è stato mostrato come parte di una campagna di comunicazione per sostenere la legge sulle mance. L’ex presidente ha voluto mostrarsi in modo informale, assumendo un atteggiamento vicino a quello di un cittadino comune. La scena è stata condivisa sui social e ha attirato l’attenzione dei media.

Una rider bussa alla porta dello Studio Ovale con un ordine McDonald’s in mano: ieri sera Trump si è fatto consegnare il cibo direttamente alla Casa Bianca volendo dimostrare che il presidente degli Stati Uniti è come un americano qualunque. Una mossa di propaganda che ha visto lo stesso “comune cittadino” lasciare alla rider cento dollari di mancia facendosi (pure) ringraziare per aver cancellato le tasse sui compensi extra. È la prima volta nella storia che un corriere – in questo caso una donna addetta alla consegna di cibo – si presenta alla porta della Casa Bianca per recapitare un ordine online: hamburger e patatine, il cibo preferito del presidente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump si fa consegnare un ordine McDonald’s alla Casa Bianca: lo spot di propaganda per la legge sulle mance Trump ordina McDonald’s alla Casa Bianca, la richiesta surreale alla rider: «Resti per la conferenza stampa» – Il videoTra una bordata a Papa Leone e un annuncio sulla guerra in Iran, Donald Trump si è concesso una pausa pranzo ordinando McDonald’s direttamente alla... Trump riceve un’ordinazione di McDonald’s alla Casa Bianca, poi il siparietto con l’addettaFedele alla sua passione per il cibo fast food, Donald Trump si è fatto consegnare un ordine di McDonald’s direttamente nello Studio Ovale. Scontro Casa Bianca-Vaticano: Meloni prima tace, ma poi arriva la “condanna”. Pd e 5S: “Grave per una cristiana”. @tommasorodano x.com Il complicato rapporto tra il Vaticano e la Casa Bianca trova origine nel messaggio papale inconciliabile con l’azione politica americana. Critico il fronte cattolico Usa - facebook.com facebook