Trump ordina McDonald’s alla Casa Bianca la richiesta surreale alla rider | Resti per la conferenza stampa – Il video

Durante una giornata ricca di dichiarazioni su questioni internazionali e riferimenti storici, un episodio insolito si è verificato alla Casa Bianca. Per la prima volta nella storia, una rider donna ha consegnato cibo fast food direttamente nello Studio Ovale, dopo aver ricevuto l’ordine di un ex presidente. La scena è stata accompagnata dalla richiesta di rimanere per una conferenza stampa, suscitando attenzione sui social.

Tra una bordata a Papa Leone e un annuncio sulla guerra in Iran, Donald Trump si è concesso una pausa pranzo ordinando McDonald’s direttamente alla Casa Bianca, dove per la prima volta nella storia un rider, in questo caso una donna, ha raggiunto lo Studio Ovale per consegnare hamburger e patatine. Una scena già di per sé insolita, che si è fatta ancora più surreale quando – dopo aver ricevuto il suo pasto come un qualsiasi americano – il presidente statunitense ha chiesto alla fattorina di restare al suo fianco per rispondere alle domande dei giornalisti. La reazione della rider. «Lei è davvero gentile. Le andrebbe di fare una piccola conferenza stampa con me? Questa non è gente molto simpatica!», ha detto il tycoon rivolgendosi alla donna, visibilmente in difficoltà.🔗 Leggi su Open.online

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