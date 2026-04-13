Nella giornata di ieri, l’ex presidente degli Stati Uniti ha richiesto e ricevuto un ordine di McDonald’s nel suo ufficio alla Casa Bianca. Successivamente, si è svolto un breve scambio con l’addetta alla consegna. La scena si è svolta all’interno dello Studio Ovale, dove l’ex presidente ha ricevuto il suo pasto preferito. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo ai dettagli del momento o alle eventuali conversazioni.

Fedele alla sua passione per il cibo fast food, Donald Trump si è fatto consegnare un ordine di McDonald’s direttamente nello Studio Ovale. Lo stesso presidente Usa è uscito per ricevere le due buste contenenti l’ordine da un’addetta del servizio di consegna Door Dash. “Questo non sembra inscenato”, ha detto il presidente. Il tycoon ha poi dato una mancia di 100 dollari alla donna, Sharon, che lo ha ripetutamente ringraziato per la nuova legge che ha cancellato le tasse sulle mance, spiegando di aver guadagnato 11mila dollari aggiuntivi lo scorso anno. Finito di parlare con i giornalisti, il presidente ha poi invitato la donna a visitare lo Studio Ovale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump riceve un’ordinazione di McDonald’s alla Casa Bianca, poi il siparietto con l’addetta

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