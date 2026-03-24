Gesù Cristo Gengis Khan e il nichilismo di Netanyahu

Le parole pronunciate da Benjamin Netanyahu il 19 marzo 2026, durante una conferenza stampa in inglese sulla guerra con l’Iran, non lasciano spazio a fraintendimenti testuali. Il Primo ministro israeliano ha dichiarato: “La storia dimostra che, purtroppo e sfortunatamente, Gesù Cristo non ha alcun vantaggio su Gengis Khan. Perché se sei abbastanza forte, abbastanza spietato, abbastanza potente, il male avrà la meglio sul bene. L’aggressione avrà la meglio sulla moderazione.” Netanyahu non parlava a un seminario accademico. Parlava da leader di una nazione in guerra, rivolgendosi al mondo—e in particolare all’opinione pubblica americana, il cui sostegno resta per Israele una questione di sopravvivenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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